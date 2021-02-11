كورونا يواصل الفتك بـ الأرجنتين .. 7.739 إصابة جديدة و108 حالات وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات وزارة الصحة الأرجنتينية ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بوباء "كوفيد 19" الناجم عن فيروس كورونا إلى مليونين و1034.

وأفادت الوزارة بأنه تم رصد 108 حالات وفاة ببالفيروس التاجى، ليبلغ عدد من أودت الجائحة بحياتهم 49 ألفًا و674 شخصًا.

وأضافت أن مليونا و798 ألفًا و120 شخصًا من إجمالى الإصابات، تعافوا، فيما وصلت حصيلة الحالات النشطة إلى 153 ألفًا و240 حالة.