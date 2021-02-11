إدارة بايدن تحسم الجدل بشأن بيع تطبيق تيك توك

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس الأربعاء، أن البيت الأبيض علق خطة لفرض بيع تطبيق "تيك توك" لمستثمرين أمريكيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تراجع لمخاطر الأمنية المثارة بشأن تطبيق الفيديو الشهير الذي تملكه شركة بايتدانس الصينية.

وكانت خطة الرئيس السابق دونالد ترامب مدفوعة بمخاوف من أن "تيك توك" والخدمات الصينية الأخرى عبر الإنترنت تشكل مخاطر أمنية بسبب علاقاتها مع حكومة بكين.

وقالت الصحيفة إن الإدارة الجديدة بصدد مراجعة أمن البيانات وطرق منع وصول الحكومة الصينية إلى المعلومات التي تجمعها "تيك توك" عن المستخدمين الأمريكيين، لكن لن يكون هناك تحرك وشيك لفرض البيع.

ودافع تطبيق "تيك توك" الواسع الانتشار الذي يستخدمه نحو 100 مليون أمريكي عن نفسه مرارًا ضد مزاعم نقل البيانات إلى الحكومة الصينية، قائلًا إنه يخزن معلومات المستخدم على خوادم في الولايات المتحدة وسنغافورة.