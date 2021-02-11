الآن رابط نظام فارس للاستعلام عن نتائج الترقيات وزارة التعليم السعودية تعلن عن ترقية 12283 بالتعليم

رابط نظام فارس يلقي عمليات بحث عالية عقب إعلان وزارة التعليم السعودية، عن أكبر عملية ترقيات في تاريخها حيث أعلنت عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء 2021/02/10 على موقع تويتر، عن ترقية 12 ألف و283 موظف وموظفة من العاملين الإداريين بالوزارة وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وسلم الوظائف الإداريين، من أجل رفع دخول العاملين بالوزارة لكي تحفزهم على تحسين جودة العمل ومواجهة الأعباء الاقتصادية وتحسين معيشتهم، وهو الهدف الأكبر للحكومة السعودية في ظل رؤية المملكة الاستراتيجية 2030 الهادفة إلي رفع مستوى معيشة المواطن السعودي.

وقد أكدت وزارة التعليم السعودية عن أن حركة الترقيات للإداريين والإداريات المنسوبين لوزارة التعليم بمختلف المناطق والأماكن، قد تمت بناءً على الضوابط والأسس التي حددتها اللائحة الجديدة التي تم إصدارها من الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة التعليم، ويمكن للمتقدمين على الترقيات التعرف على نتائج الترشيح، من خلال رسائل نصية يتم إرسالها على الجوال، بالإضافة للتغيرات التي ستتم على نظام فارس.

ترقيات وزارة التعليم

تعمل وزارة التعليم في المملكة على تحفيز الموظفين المجتهدين والمتميزين في الوزارة، وكل منسوبي العمل بها لتحقيق مبدأ الثواب والعقاب، لكي يكون هناك حافز للموظف بالوزارة على الاجتهاد في العمل وكانت الوزارة قد أرست معايير للترقيات وفق لائحة وضعتها وزارة الموارد البشرية السعودية، وفيما يلي أسس المفاضلة في ترقيات الوزارة.

أسس وضوابط الترقيات في وزارة التعليم السعودية

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن الخطوط العريضة لضوابط الترقية بين موظفيها وهي كما يلي.

تقويم الأداء.

برامج التطوير والتدريب.

المقابلة الشخصية.

نظام فارس للاستعلام عن الترقيات

أعلنت وزارة التعليم عن طرق الاستعلام عن أسماء الموظفين الذين سيشملهم قرار الترقية، عن طريق إرسال رسائل نصية عبر جوالاتهم وعن طريق نظام فارس للخدمة الذاتية.

رابط نظام فارس للخدمة الذاتية

الخدمة الذاتية عبر رابط نظام فارس هي إحدى النظم المعمول بها في نظام فارس، وهي مجموعة من الخدمات التي يستطيع الموظف الحصول عليها دون الرجوع للإدارة، حتى صدور القرار عن طريق الموقع وتهدف الوزارة إلي التيسير على لمتعاملين معها عن طريق أتاحت كل خدماتها عن طريق الإنترنت لغة العصر.

وزارة التعليم السعودية 1442

من أهم الوزارة في المملكة وأكبر الوزارات التي بها موظفين، نظراً للكتلة الكبيرة من طلبة المدارس في أرجاء المملكة، والتي تتطلب عدد كبير من الموظفين لتيسير العملية ألتعليمه، ووضعت الوزارة مبدأ الكفاءة في كل شيء ومن أهمها هي رفع كفاءة العنصر البشري العامل بالوزارة، من خلال عمل برامج تدريب وتعليم دائمة لكي يتم اطلاع الموظفين على أحدث برامج العمل.

صرحت أبتسام الشهري المتحدثة باسم وزارة التعليم لقناة الإخبارية السعودية، أن الترقيات التي شهدتها الوزارة للعاملين الإداريين هي الأكبر في تاريخ الوزارة، والهدف هو التحول الرقمي في المستقبل القريب وتأهيل الموظفين في الوزارة لذالك التحول، وأشارت إلي أن الترقيات ستتيح درجات وظيفة للموظفين لمزيد من الترقيات في المستقبل القريب، وهنأت الموظفين الذين شملهم قرار الترقية في الوزارة.