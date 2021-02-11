أمريكا تعلن وقوفها إلى جانب السعودية ضد اعتداء الحوثى

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها فى المجالات كافة.





واستعرض الجانبان، خلال اتصال هاتفى اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، أبرز المستجدات وفى مقدمتها الهجوم الإرهابى الجبان الذى نفذته مليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولى، مؤكدين ضرورة وقف هذه الأعمال العدوانية، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسى لإنهاء الأزمة فى اليمن. ومن جهته أكد وزير الخارجية الأمريكى إدانة ذلك الاعتداء، مشددًا على وقوف بلاده مع السعودية ضد هذه الأعمال العدوانية والتزامها بتعزيز دفاع المملكة.

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