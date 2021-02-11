حالتان وافدتان .. الصين تسجل أقل عدد إصابات منذ 5 أشهر

جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات رسمية ذكرتها لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الخميس، أن االبلاد سجلت أقل عدد من حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 فى أكثر من 5 أشهر، بعد مجموعة من الإجراءات الوقائية القوية التى ساعدت فى تحجيم موجة جديدة من المرض.





وقالت، فى بيان لها، إنها سجلت حالتين جديدتين أمس الأربعاء، بانخفاض عن 14 فى اليوم السابق، لافتة إلى أن الحالتين وافدتان من الخارج. وشهدت الصين عودة ظهور المرض فى يناير، عندما ظهرت مجموعة حالات جديدة فى إقليم خبى المحيط ببكين قبل أن تنتشر العدوى فى إقليمى هيلونغجيانغ وجيلين فى شمال شرق البلاد.

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