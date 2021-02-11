موريتانيا تعلن تقليص ساعات حظر التجوال

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير الناطق باسم الحكومة الدكتور سيدى ولد سالم، إن سبب تقليص فترة حظر التجوال الجزئى، يعود لعوامل اجتماعية ومهنية.

وأضاف ولد سالم فى تصريح بثته الإذاعة إن المواطنين يحتاجون بعض الوقت من أجل إنجاز أعمالهم خصوصا الفئات الضعيفة التى لا بد لها منها العمل فى الليل، وبعض القطاعات المتضررة من حظر التجوال، كميناء نواكشوط.

وأضاف ولد سالم إن جائحة كورونا لا تزال موجودة وأن الحكومة لا تزال تراقبها وإن تقليص فترة حظر التجوال لا يعنى أن الجائحة لم تعد موجودة.