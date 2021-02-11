ماكرون يريد التوسط مع جو بايدن لتسوية الخلاف بين ”إيرباص” و”بوينغ”

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، أن يتوسطا سويا من أجل إيجاد حلول للخلاف بين "إيرباص" و"بوينغ"، بحسب ما ذكرت قناة CNBC الأمريكية.

وقال مصدر اطلع على المكالمة للقناة، إن ماكرون أثار الفكرة في اتصال هاتفي مع بايدن في 24 يناير الماضي. وأوضح أن بايدن سيتابع الموضوع مع نظيره الفرنسي، من دون أن يقدم التزاما حول النتائج.

وذكر المتحدث باسم مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة آدم هودج لوكالة الأنباء الفرنسية "نعلم أن هناك اهتماما كبيرا بحل النزاع بين بوينغ وإيرباص على جانبي المحيط الأطلسي"، من دون أن يؤكد أو ينفي صحة تقرير CNBC.

وأضاف "نتطلع إلى العمل مع حلفائنا الأوروبيين للتوصل إلى حل حول تكافؤ الفرص بمجرد تثبيت السفيرة كاثرين تاي" في منصبها الجديد على رأس المكتب من مجلس الشيوخ.

ويدور خلاف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ 2004 على خلفية مزاعم ممارسات تجارية غير منصفة، ويتبادل الطرفان الاتهامات بتقديم دعم للشركتين الخاصتين ينتهك اتفاقات التجارة الدولية.

وفاز الطرفان في دعاوى أمام منظمة التجارة العالمية تسمح بفرض رسوم عقابية.