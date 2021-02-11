علمنا فوق كل بيت.. إطلاق أسماء شهداء الكويت على الجسور بمناسبة أعياد الاستقلال والتحرير

تحت شعار «عَلمنا فوق كل بيت... وشهداؤنا فخر الكويت»، دشّن مكتب تكريم الشهداء في الكويت الاحتفالات الوطنية لهذا العام، بمناسبة مرور 60 عامًا على الاستقلال و30 عامًا على تحرير الكويت من الغزو العراقي.

وكشف المدير العام للمكتب بالتكليف صلاح العوفان لصحيفة «الراي» الكويتية أن المكتب قام بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لتنفيذ مشروع إنشاء جداريات تحمل أسماء الشهداء في 99 حديقة عامة لوضع أسماء الشهداء بها، بحسب مناطقهم السكنية بحيث يدخل رواد الحديقة ويشاهدون جداريات لشهداء المنطقة تحوي صورة الشهيد والتعريف عنه وحيثيات استشهاده، مؤكدا أن المشروع سينفذ خلال سنة واحدة، بعد موافقة المجلس البلدي.

كما كشف عن الإعداد لمشروع تسمية الجسور العامة على الطرق السريعة بأسماء الشهداء، حيث سينفذ العمل خلال أيام بستة جسور لوضع مجموعات المقاومة وشهدائها على الطرق السريعة حيث توضع الاسماء بشكل واضح للمارة في السيارات على جسور طرق الكويت الرئيسية، وذلك بهدف تعريف المواطنين والمقيمين بشهداء الكويت وتكريمهم على أعمالهم الجليلة.

وأكد العوفان إطلاق تطبيق «شهداء الكويت» في حلته الجديدة في 26 فبراير الجاري، حيث سيعرض كل الشهداء المعتمدين في مكتب الشهيد وسيرتهم الذاتية وحيثيات استشهادهم، بالاضافة الى معلومات عن مكتب الشهيد وعن دولة الكويت ومعالمها وما جرى في الغزو وحرب التحرير وغيرها من المعلومات الأخرى التي تفيد الباحثين عن الكويت، ومعرفة شهدائها، وسيتم تنزيل التطبيق في كل الأجهزة الذكية.

وأشار إلى أن المكتب أنشئ لاحتواء جميع أسر الشهداء وتقديم كل أنواع الرعاية لهم وتخليد أسماء الشهداء، مشيرا إلى أن اختيار الشعار الآنف الذكر للاحتفالات الوطنية لهذا العام للوفاء بحق الشهداء وحق الوطن الذي ضحوا من أجله.

وقال العوفان «إن عَلم الكويت يجب أن يكون عاليا ومرفوعا في كل بيت ومؤسسة لأنه رمز لنا، ولنعترف بحق شهدائنا الأبرار علينا، فهم فخر الكويت وأهلها خاصة وأن الأمراء السابقين وسمو الشيخ نواف الأحمد أطال الله في عمره دائما، يذكرون أن شهداء الكويت ضحوا بدمائهم من أجل تحرير الكويت، ولهذا فهم في قلب الكويت وأهلها، فكان لزامًا على مكتب الشهيد أن يكون الشعار المختار هو شعار العام للاحتفالات الوطنية».

وأوضح العوفان أن احتفالات هذا العام ستكون إعلامية أكثر من خلال الفلاشات التوعوية التي تحث على حب الوطن والانتماء له، كما تحث على استذكار بطولات شهداء الكويت ضمن الاشتراطات الصحية.

ولفت إلى أن برنامج الاحتفالات سيتضمن توزيع هدية لكل اسرة تحتوي على علم الكويت وعلم الشهيد، لرفعه فوق كل بيت شهيد، كاشفًا أن عدد الشهداء الذين تم اعتمادهم في مكتب الشهيد وصل إلى 1289 شهيدا، بعد اعتماد الدفعة الأخيرة من الشهداء الاسرى.