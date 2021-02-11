خليفة بن زايد يهنئ اليابان بيوم التأسيس الوطني

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى إمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان بمناسبة يوم التأسيس الوطني.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الإمبراطور ناروهيتو.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دولة يوشيهيدي سوغا رئيس وزراء اليابان.

وكان أدى معالي الوزيرين الجديدين في حكومة الإمارات، أمس، اليمين الدستورية، وذلك في أعقاب إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تعديل وزاري مصغّر في الخارجية الإماراتية، بحضور الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومحمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال خليفة بن زايد: «بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد.. أجرينا تعديلًا وزاريًا مُصغرًا في الخارجية الإماراتية، حيث ينضم الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وخليفة شاهين المرر وزيري دولة، ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل مستشارًا دبلوماسيًا لرئيس الدولة، وزكي نسيبة للعمل مستشارًا ثقافيًا لرئيس الدولة».