تفاصيل جديدة في عملية اغتيال العالم النووي الإيراني فخرى زادة

أفادت صحيفة "ذا جويش كرونيكل" الصادرة في لندن، بأنه تم اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، بواسطة سلاح أوتوماتيكي ثقيل، تم تهريبه مفككا إلى إيران، عن طريق الموساد، على عدة شهور.

ونقلت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم الخميس، عن الصحيفة البريطانية، أن مجموعة تضم أكثر من 20 عميلا، بينهم مواطنون إسرائيليون وإيرانيون، نصبت كمينا للعالم فخري زاده بعد مراقبته على مدى 8 أشهر.

وأضافت أن عملية اغتيال زادة نفذتها إسرائيل وحدها دون أي مساعدة أو تدخل أمريكي، لكن المسؤولين الأميركيين تلقوا معلومات وتحديثا مسبقا عن عملية الاغتيال من الجانب الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة البريطانية، الى أن العام فخرى زادة 59 عاما، تم اغتياله من خلال هجوم على قافلته التي كانت تحت المراقبة، وهي في طريقها الى طهران.