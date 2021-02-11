شروط الحصول على تمويل بدون كفيل وبدون تحويل راتب من الشركة الوطنية للتمويل

شروط الحصول علي تمويل شركة الوطنية بدون كفيل ولا تحويل راتب، تمويل بدون كفيل وبدون تحويل راتب من الشركة الوطنية للتمويل يعد من المنتجات الهامة التمويلية التي قامت الشركة الوطنية بتقديمها لتمويل العملاء في المملكة العربية السعودية، وبالإضافة إلى ذلك هذه الشركة تكون من أفضل الشركات التمويل المتواجدة في المملكة، وبسبب هذا أن الشركة تقدم العديد من العروض التمويلية لتسهيل الكثير من الخدمات والخيارات لسداد المختلفة للعملاء .

شروط الحصول علي تمويل شركة الوطنية بدون كفيل ولا تحويل راتب

قامت هذه الشركة بوضع العديد من الشروط لتقديم الطلب التمويل الشخصي وبالتالي:

من الواجب أن يكون الراتب الشهري للشخص المقدم لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام.

من الواجب أن مدة الخدمة في العمل لا تقل عن 6 أشهر، لكي نقوم باستكمال الطلب حتي نحصل علي التمويل الشخصي .

مزايا تمويل الشركة الوطنية للتمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب

تمنح شركة تمويل فوري بدون كفيل ولا تحويل راتب بفترة السداد تكون بسيطة والأقساط تكون سهلة على العملاء وأيضاً يجب أن تناسب كل العملاء، وبالإضافة إلى ذلك تكون على الهامش الربح التنافسي حيث تعطي الشركة للعملاء لكي يحصلوا على التمويل للشخص بدون كفيل وعدم تحويل الراتب عن طريق الموقع الخاص بالشركة، لكي نقوم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة لاستمرار الطلب التمويل للعميل ومن هنا نقوم بتعرف على أن المميزات في هذا المقال:

التمويل المتوافق مع الأحكام والالتزامات الشرعية والإسلامية.

يعرف التمويل الشخصي المتاح من الشركة الوطنية لأنه لا يتطلب تحويل راتب الشهري للعميل.

تمنح الشركة تمويل الشخصي التي لا يريد إلي وجود كفيل.

تعطي الشركة التمويل للعملاء الكثير من الخيارات لسداد والأقساط حتى 60 أشهر.

سرعة الشركة في تنفيذ طلبات التمويل من جميع العملاء عندما يستوفوا الشروط.

وفي نهاية المقال وبعد ان قمنا بالتحدث عن كيفية التمويل بدون كفيل وبدون تحويل راتب من الشركة الوطنيه للتمويل، يجب أن يكون المتقدم مستوفي لكافة الشروط المطلوبة للتمويل بصحبته كافة المستندات للشركة لكي تم قبوله بكل سهوله ويسر.