جدة - نرمين السيد - قتلت قوات حزب العمال الكردستانى، 10 جنود أتراك فى معارك "مخلب النسر" التى أطلقتها تركيا شمالى العراق.



جدة - نرمين السيد - قتلت قوات حزب العمال الكردستانى، 10 جنود أتراك فى معارك "مخلب النسر" التى أطلقتها تركيا شمالى العراق. جاء ذلك فى نبأ عاجل ذكرته سكاى نيوز عربية عبر موقعها الرسمى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العمال الكردستانى: مقتل 10 جنود أتراك فى معارك مخلب النسر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.