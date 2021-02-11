مسئول روسى: مواقف الاتحاد الأوروبى تجاه لقاحنا تغيرت من معادية إلى حماسية

جدة - نرمين السيد - وقال المندوب الروسى للصحفيين: "لقد شاهدنا باهتمام كيف كان الموقف تجاه اللقاح الروسى هنا، فى الاتحاد الأوروبى، لمدة عدة أشهر، أى منذ لحظة ظهوره، به كثير من الشكوك غير المقنعة، إن لم يكن عدائى، قد تغير. وقد تم استبدال كل هذا الآن بصيغة أن "سبوتنيك-فى" هو أكبر إنجاز علمى لروسيا تقريبًا منذ إطلاق أول قمر صناعى أرضى فى عام 1957" حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
وأضاف تشيجوف: "ربما، وراء هذا ليس مجرد اتضاح رؤية فيما يتعلق بمزايا لقاحنا، لقد تم إدراك أن الخيارات البديلة، وهى اللقاحات الغربية، والتى من أجل توريدها وقعت المفوضية الأوروبية على عدد ضخم من العقود ودفعت مبالغ مقدمة وصلت إلى 2 مليار و700 مليون يورو، ولم يتلقوا كمية كافية من الإمدادات فى المقابل، ولا تضمن النجاح".
وكانت التجارب الروسية على اللقاح قد أظهرت أنه يحفز مستويات عالية من الأجسام المضادة التى يمكن أن تلتصق ببروتين الاتصال فى فيروس كورونا المستجد، ولكن بنفس الوقت قالت أن المقياس الأكثر أهمية هو مستوى الأجسام المضادة التى تعمل.
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