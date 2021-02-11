روسيا تدعو أمريكا إلى الكف عن الاستعراض المتهور بالبحر الأسود

جدة - نرمين السيد - دعت روسيا، الولايات المتحدة للكف عن "الاستعراض المتهور للسلاح" فى البحر الأسود، وذلك على خلفية تحركات السفن الحربية الأمريكية هناك، داعية واشنطن إلى بشؤونها فى المياه الإقليمية للولايات المتحدة.





وذكرت السفارة الروسية لدى واشنطن فى حسابها على "تويتر" وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، أن "السلام والأمن فى البحر الأسود لا يحتاجان إلى تدخل خارجى"، مضيفة أنه "يبدو أن الأسطول السادس الأمريكى يسعى لإيجاد عدو فى البحر الأسود، وهو يبحث عن ذريعة، والآن بشكل علنى، لزيادة حضوره فى المنطقة تحت غطاء المناورات العسكرية". كانت القوات البحرية الأمريكية، أعلنت أنها أجرت مناورات مشتركة مع القوات البحرية التركية فى البحر الأسود يوم الثلاثاء الماضى، وأن المناورات كانت تهدف إلى التدريب على رصد الغواصات للعدو المفترض. وشاركت فى المناورات مدمرتا "بورتر" و"دونالد كوك"، إضافة إلى فرقاطتين تركيتين والطيران الحربى من الجانبين.

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