إسرائيل تسجيل 3735 إصابة بـ كورونا و 42 وفاة خلال 12 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 3735 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل خلال 12 ساعة فيما ارتفع عدد الوفيات بالوباء إلى 5,244 حالة وفاة بعد تسجيل 42 وفاة خلال 24 ساعة.
وقالت الوزارة: "إنه بعد إجراء حوالي 50 ألف فحص للكشف عن كورونا اتضح أن 7.6% كانت نتائجهم إيجابية".
ويرقد في المستشفيات 1031 مريضًا بالفيروس بحالة خطيرة، بينهم 318 مربوطين بأجهزة التنفس الاصطناعي.
ويتضح من معطيات رسمية نشرت في إسرائيل، أن عدد الإصابات الكلي ارتفع إلى 706,416 منذ بدء تفشي الوباء في مارس العام الماضي، فيما تعافي 630,739 مصابًا.
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