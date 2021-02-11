مقتل جنديين تركيين وجرح 4 في اشتباك مع مسلحين أكراد شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، عن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجروح، إثر اشتباكات اندلعت مع عناصر حزب العمال الكردستاني في منطقة كاره شمال العراق.
وقالت الوزارة في بيان، إنه نتيجة الاشتباكات في منطقة عمليات "مخلب النسر 2"، حيث ينفذ الجيش التركي عملية عسكرية داخل الأراضي العراقية، قتل جنديان وجرح 4 آخرون.
وأوضحت الوزارة أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى، مشيرة إلى قصف أهداف محددة في المنطقة بغارة جوية، ما كبد حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، خسائر فادحة.
وكانت وزارة الدفاع التركية أطلقت الأربعاء، عملية "مخلب النسر 2" ضد أهداف لحزب العمال الكردستاني شمال العراق، مشيرة إلى أن "هدف العملية يتمحور حول رد الهجمات الإرهابية وضمان أمن حدود البلاد".
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