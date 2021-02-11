أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس، وصول الوزير فؤاد حسين الى العاصمة اليونانية أثينا.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين وصل الى العاصمة اليونانية أثينا".
واضاف ان "الوزير سيلتقي بوزير الخارجية اليوناني ووزير الهجرة، وعدد من الشخصيات الحكومية".
وكان جهاز الأمن الوطني العراقي أعلن أمس الأربعاء، ان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي كلف رئيس الجهاز عبد الغني الاسدي للوقوف على الأحداث التي رافقت التظاهرات في واسط.
وقال الجهاز إن "رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي وصل إلى واسط للوقوف على تداعيات وملابسات الاحداث الأمنية التي رافقت التظاهرات في المحافظة".
واضاف ان "ذلك جاء بتكليف من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية العراقي يزور اليونان.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.