السودان يعلن الطوارئ.. توقيف المئات من فلول نظام البشير بتهمة التخطيط لأعمال تخريب

أعلن السودان فرض حالة الطوارئ في ولايتي سنار وشرق دارفور، فيما أصيب 12 فردًا من القوات النظامية في أعمال عنف بالأخيرة.

وأفادت وسائل إعلام بتوقف المئات من أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة الاجتماع للتخطيط لأعمال حرق ونهب.

وألقت السلطات السودانية، فجر الخميس، القبض على حسبو محمد عبدالرحمن، نائب عمر البشير، وذلك ضمن حملة اعتقالات شنتها السلطات على قادة نظام الرئيس المخلوع وحزبه المؤتمر الوطني.

ونقلت شبكة "إرم نيوز" الإماراتية عن مصادر قولها إنه "من المرجح أن القبض على حسبو يأتي ضمن الحملة على قادة نظام البشير المتسببين في تحريك الشارع وتدمير المنشآت ونهب وحرق الأسواق والمحال التجارية في ولايات البلاد".

وأفرجت السلطات عن حسبو في 24 أغسطس الماضي بعد اعتقال لأكثر من عام ونصف عقب سقوط نظام البشير، دون تقديمه إلى محاكمة.

وقررت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عام 1989 واسترداد الأموال العامة بالسودان، اتخاذ إجراءات جنائية، بواسطة النيابة العامة بموجب قانون تفكيك نظام نظام الثلاثين من يونيو عام 1989 وقانون مكافحة الإرهاب وقانون غسل الأموال، في مواجهة كافة رموز حزب "المؤتمر الوطني" المحلول وكوادره النشطة وقيادات واجهاته في المركز والولايات.

وذكرت لجنة تفكيك النظام السابق، في بيان بهذا الصدد أنها أصدرت توجيها لكل رؤساء لجان التفكيك بالولايات (ولاة الولايات) باتخاذ تلك الإجراءات الجنائية، بعدما امتلكت اللجنة معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المحلول وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل.

وشددت اللجنة على أنها تقوم بواجبها في تفكيك بنية النظام المحلول سياسيا وأمنيا واقتصاديا.