نظام فارس لترقيات المعلمين 1442 .. تسجيل دخول رابط الخدمة الذاتية للاستعلام عن الرتب الوظيفية

فارس لترقيات المعلمين الأن بالرقم السري لدخول المعلمين، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم عبر المتحدثة الرسمية عنها اليوم عن الإعلان عن أسماء المترقين من الدرجات الوظيفية لهم بمجال التعليم إلى الدرجة الأعلى، وقد قامت الوزارة حسب اللائحة الخاصة بتوظيف المعلمين وترقياتهم بالإعلان اليوم عن قائمة أسماء المنتقلين للدرجات الأعلى، للدرجة السادسة والسابعة والدرجة الثامنة.

الدرجات الوظيفية الجديدة بالتعليمنظام فارس لترقيات المعلمين

على شاشات التلفزيون قامت المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم في مداخلة لها بالإعلان عن أخر قرارات الوزارة، حيث أعلنت الوزارة حرصا منها على الاهتمام بالمعلم والارتقاء بالمستوى العلمي والراتب الخاص به تم الإعلان عبر نظام الخدمة الذاتية للمعلمين عن قوائم أسماء المعلمين، والذين قاموا بالحصول على الدرجات الأعلى الوظيفية حسب اللائحة الموضوعة، وذلك بالدخول على الحساب الشخصي للمعلم، ويعتبر نظام فارس التعليمي من أحدث النظم الإلكترونية في التعامل والتواصل بين المعلم والوزارة ، ويقوم الموقع الإلكتروني بتقديم العديد من الخدمات التي تخص المعلمين.

تبدأ الخطوات بالدخول المباشر على رابط نظام فارس التعليمي. يبدا المعلم بكتابة اسم المستخدم رباعيا. يقوم بكتابة رمز التحقق. يقوم بكتابة الرقم السري الخاص به والذي حصل عليه بالتسجيل السابق بالنظام. يبدا الدخول على الصفحة الرئيسية. يقوم المعلم باختيار الخدمات. يتم اختيار أيقونة ترقيات المعلمين. تظهر للمستخدم أسماء المعلمين الذين تمت ترقيتهم والمرتبة الوظيفية.

خطوات الاستعلام عن الدرجة الوظيفية لنظام فارس

وجدير بالذكر أن الترقيات التي حصل عليهم المعلمين للمراتب السادسة والسابعة والثامنة، وتأتي بحرص الوزارة والسيد الوزير على الاهتمام بمستوى المعلم والراحة الوظيفية له، والتي تنعكس إيجابا على الطالب بجميع الصفوف الدراسية، ويتم الدخول والتسجيل والاستعلام عبر المنظومة التعليمية المسماة بنظام فارس إلكترونيا لضمان الدقة.