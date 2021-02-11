الاستخبارات العراقية تلقى القبض على مجموعة إرهابية فى كركوك

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوكالة فى بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الخميس، أن قوة من وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك فى عمليتين منفصلتين نتج عن الأولى القبض على ثلاثة إرهابيين ينتمون لعصابات داعش الارهابية فى ما يسمى "قاطع كركوك"، مضيفا أن الإرهابيين اعترفوا باشتراكهم فى المعركتين المسميتين فتح المبين والكتيبة ضد القوات الأمنية.
وأشار إلى أن العملية الثانية نتج عنها إلقاء القبض على أحد الإرهابيين، وذلك لدعم عناصر عصابات داعش الارهابى لوجستيا بالمال و شراء المواد الغذائية والطبية فضلا عن استلام مبالغ مالية من العصابات الإجرامية وتوزيعها على عوائل الدواعش الموجودين داخل محافظة كركوك، حيث تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.
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