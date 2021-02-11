أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، عن افتتاح 5 مراكز جديدة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة الكويتية أن المراكز هي: منطقة الفروانية الصحية «مركز خيطان الجنوبي الصحي»، وفي منطقة الأحمدي الصحية «مركز صباح الأحمد الصحي»، وفي منطقة حولي الصحية «مركز عبدالرحمن الزيد الصحي»، وفي الجهراء الصحية «مركز النهضة الصحي»، و«مركز شمال غرب الصليبخات الصحي» التابع لمنطقة العاصمة، وفقا لصحيفة القبس.
وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس افتتاح 5 مراكز صحية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.عبدالله السند: «إن المراكز هي مركز العارضية الشمالي الصحي التابع لمنطقة الفروانية، ومركز سلوى التخصصي التابع لمنطقة حولي الصحية، ومركز مساعد حمد الصالح الصحي (الشعب) التابع لمنطقة العاصمة، ومركز شرق الأحمدي الصحي التابع لمنطقة الأحمدي، ومركز جابر الأحمد الصحي (1) التابع لمنطقة الجهراء».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت: فتح 5 مراكز جديدة اليوم للتطعيم ضد «كورونا» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.