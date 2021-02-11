Log In رابط تسجيل نظام فارس لترقيات المعلمين Faris بالاسم ترقيات المعلمين

تسجيل نظام فارس الإلكتروني للمعلمين والمعلمين للاستعلام واستخراج أسماء المعلمين الذين تم ترقيتهم حسب بيانات وزارة التربية والتعليم الأخيرة، حيث أعلنت الوزارة ترقية ما يزيد عن 12 ألف معلم في خطة الترقيات الجديدة للعام الحالي 1442، وطلبت من كل معلم الدخول عبر الرابط الخاص بالموقع الإلكتروني فارس عبر الحساب الشخصي للمعلم واستخراج أسماء المرتقين في هذه الدورة.

ترقيات وزارة الموارد البشرية والتنمية

نظام فارس التعليمي

هو نظام إلكتروني قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية باستحداثه في السنوات القليلة الماضية، حيث يهتم بشأن المعلمين بكل ما يخص اعمال الرواتب والترقيات وطلب الترقيات وما إلى ذلك، وقد جعلت المملكة هذا النظام يكون إلكترونيا بشكل كامل لضمان دقة البيانات وعدم وجود أخطاء، كما يقوم النظام أيضا بمنع التواصل المكتبي بين الموظف والمعلم والمعاملات الورقية، حيث يعتبر النظام من أحدث النظم الإلكترونية الحديثة في الألفية الجديدة.

ترقيات المعلمين 2021-1442

قامت المتحدثة باسم وزارة التعليم في حوار لها عن ترقية ما يزيد عن 15 ألف معلم بأن الوزارة قد أعلنت خطط الترقي حسب قوانين العمل الجديدة والخاصة بحقوق المعلمين بالترقي بعد مرور مدة مقررة مسبقا له وحسب اتباع عدد من القواعد، وأن الوزارة تهدف بالأساس لرفع كفاءة المعلمين والارتقاء بمستوى العامل بالمجال التعليمي بما ينعكس إيجابا على الطالب هو الهدف الأساسي، وذلك حسب رؤية السيد وزير التعليم أيضا السيد حمد آل شيخ.

يقوم المعلم بالدخول الإلكتروني المباشر عبر رابط تسجيل نظام فارس الإلكتروني. يتم كتابة الرقم السري لحساب المعلم. لابد من كتابة رمز التحقق المكتوب بصفحة التسجيل. يبدا تسجيل الدخول لاستخراج الأسماء. يتم اختيار خدمات النظام. يتم استخراج ترقيات المعلمين.

استخراج أسماء ترقيات المعلمين عبر رابط تسجيل نظام فارس