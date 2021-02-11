أسعار البنزين السعودية 2021 وفق التقرير الصادر عن شركة أرامكو لإنتاج النفط في السعودية؛ حيث تحرص أرامكو على الإعلان عن سعر لتر البنزين بكل أنواعه في مطلع كل شهر؛ حيث يتم تعديل السعر النهائي للبنزين بل منتجات الطاقة بصفة عامة وفقًا لنظام حوكمة تعديل أسعار المنتجات الخاصة بالطاقة والمياه العالمية، بالإضافة لذلك فأسعار البنزين ومشتقاته المحلية داخل المملكة تتأثر بأسعار التصدير إلى الأسواق العالمية ارتفاعًا وهبوطًا.

أسعار البنزين السعودية 2021 شهر فبراير شركة أرامكو

أعلنت شركة أرامكو لإنتاج النفط عن أسعار البنزين السعودية 2021 لشهر فبراير الجاري يوم الأربعاء الموافق 10 /2 /2021 م، ليتم تطبيق السعر الجديد والعمل به في صباح اليوم التالي، والجدير بالذكر أن شركة أرامكو كانت تصدر تقرير أسعار البنزين أربعة مرات خلال العام، ولكن بعد التعديل الجديد “في العام الماضي” أصبحت تعدل أسعار البنزين كل شهر.

سعر لتر البنزين في السعودية فبراير 2021

شهدت أسعار البنزين السعودية 2021 في التعديلات الجديدة لشهر فبراير ارتفاع طفيف مقارنةً بالشهر الماضي، وجاءت الأسعار كالتالي:

نوع البنزين سعر اللتر بنزين 91 1.81 ريال سعودي. بنزين 95 1.94 ريال سعودي غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي. ديزل 0.52 ريال سعودي الكيروسين 0.70 ريال سعودي

نلاحظ من الجدول السابق ارتفاع في أسعار بنزين 91، 95 عن الشهر الماضي، بينما استقرت أسعار وقود الشاحنات “ديزل”، كما استقر سعر لتر غاز البترول، والكيروسين.

كيفية اختيار البنزين المناسب لنوع السيارة

تحرص شركة أرامكو لإنتاج النفط والغاز الطبيعي بالمملكة العربية السعودية على توفير البنزين “91، 95″؛ وذلك لتوفير الاحتياجات اليومية من الوقود للسيارات، ويجب عند اختيار نوع الوقود المناسب للسيارة الرجوع إلى دليل المالك، والتعرف على “رقم أوكتان” الموصى به؛ لأنه في حالة استخدام رقم أعلى من الموصى به لن يفيد المركبة كثيرًا، ولكن في حالة استخدام رقم أقل سوف يلحق الضرر بالمحرك على المدى البعيد.

بصفة عامة تحتاج السيارات التي تتميز بالأداء العالي بنزين 95، بينما معظم السيارات الحديثة يتناسب معها وقود 91، وفي النهاية يفضل الرجوع لدليل المالك، أو مراجعة الملصق على خزان الوقود؛ لأنه في معظم الأحوال يتم تحديد نوع البنزين المناسب عليه.

في النهاية نكون تعرفنا على أسعار البنزين السعودية 2021 وفقًا لتعديل شركة إنتاج النفط بالمملكة، بالإضافة إلى كيفية اختيار نوع الوقود المناسب لنوع السيارة.