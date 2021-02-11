رابط نظام فارس للترقيات moe.gov.sa 1442 السعودية.. الخطوات وطريقة التسجيل

رابط نظام فارس للترقيات ، يتزايد البحث في الآونة الأخيرة عبر محركات البحث المختلفة عن الطريقة المثلى للاستعلام عن أسماء المعلمين والمعلمات، الخاضعين لنظام الترقيات بالمملكة العربية السعودية “نظام فارس” الذي يهدف إلى رفع كفاءة المعلم وتحسين مستوى التعليم والمنظومة التعليمية بشكل كامل.

رابط نظام فارس للترقيات

نوهت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية من قبل، عن موعد الإعلان عن الأسماء التي تم ترقيتها في القطاع التعليمي برمته، من إداريين وإداريات ومعلمين ومعلمات وجميع من يعمل بالمنظومة التعليمية على مختلف الدرجات الوظيفية المتنوعة بالنظام الحالي.

واشارت وزارة التربية والتعليم أن نظام فارس التعليمي قد تلقى خلال الفترة الماضية أكثر من 13 الف طلب للترقية من درجات مختلفة من السلم الوظيفي بالوزارة، وخضع الجميع لاختبارات القدرات المدرجة بالمنصة التربوية، من أجل الارتقاء بالمستوى العام للمنظومة التعليمية بالمملكة.

ولا يقتصر الأمر في منصة فارس الخدمية على الترقيات فقط أو الخضوع للاختبارات التأهيلية التي تم وضعها من قبل مجموعة من أكفأ الكوادر التعليمية بالمملكة، بل تقدم المزيد من الخدمات الفرعية التي من شأنها خدمة المعلم أو الإداري في الاستعلام عن المعلومات المتعلقة بالتعليم.

أنواع الخدمات المقدمة على منصة فارس

نستعرض معكم أهم الخدمات المقدمة على المنصة الخدمية المخصصة للترقيات الخاصة بقطاع التعليم في المملكة العربية السعودية “Fares”.

خدمة الاستعلام عن الراتب.

و أيضا خدمة الاستعلام عن الترقيات.

تقديم طلبات الاجازات.

تتيح تقديم طلبات إنهاء الاجازات.

بالإضافة إلى طلبات إلغاء الإجازات.

طلبات التقاعد المبكر والعادي.

استمارات الإبلاغ عن معلم أو غياب.

طلبات الحصول على البدلات المقررة.

طريقة التسجيل للاستعلام