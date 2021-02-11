الصحة السعودية تكشف مدة بقاء كورونا في السيارة

قالت وزارة الصحة السعودية إن فيروس كورونا المستجد يظل فعالًا على الأسطح (مثل السيارة وغيرها) لمدة تتراوح ما بين عدة ساعات إلى ثلاثة أيام، ما لم يتم تنظيف هذه الأسطح.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة عبر موقع تويتر أنه «بشكل عام قد يظل فيروس كوفيد-١٩ فعالا على الأسطح التي لم يتم تنظيفها من عدة ساعات إلى ٣ أيام كحد أقصى، طبقًا للمعلومات والدراسات المنشورة حتى الآن، وتوجد عوامل كثيرة تؤثر في بقاء الفيروس مثل درجة الحرارة والرطوبة ومسامية السطح وغيره»، وفقا لصحيفة عاجل.

وفي سياق آخر، أوضحت وزارة الصحة أن الأعراض النمطية لفيروس كورونا تشمل الحمى أو السعال أو ضيق التنفس، وكذلك هناك أعراض أخرى قد تحدث في بعض الحالات مثل الصداع، التهاب الحلق، الغثيان أو الإسهال، سيلان بالأنف، فقدان حاستي التذوق أو الشم، آلام عامة بالجسم والعضلات.