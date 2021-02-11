سلطنة عُمان تروج فرصها الاستثمارية في قارة آسيا

نظّمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية بالتعاون مع وزارة الخارجية العُمانية، لقاءً مرئيًا مع سفراء بعثات السلطنة في قارة آسيا، للتعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة بعُمان في مختلف القطاعات وكيفية استقطاب الاستثمار الأجنبي خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى التعريف بالمستجدات الاقتصادية في عُمان.

وأكد الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية العُمانية للشئون الدبلوماسية خلال كلمة له، على أهمية اللقاء الذي يأتي من أجل تفعيل البعثات الدبلوماسية للسلطنة ودعم جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المتمثلة في جلب كبار المستثمرين للاستثمار في عُمان والترويج للمنتجات العُمانية في الأسواق العالمية.

من جانبها قالت أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية خلال كلمة لها، إن الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية مجموعة من السياسات لتهيئة مناخ جاذب للمستثمرين، وتنمية الصادرات تماشيًا مع رؤية 2040، ارتكزت على عدة محاور أساسية منها العمل على إزالة المعوقات وكافة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال مبادرات إعادة هيكلة القطاع بما يتناسب مع رحلة المستثمر، وإعداد مشروع الحقيبة الاستثمارية الذي يضم الفرص الاستثمارية لدى الجهات الحكومية، والتركيز على توطين عدد من الصناعات في عُمان لاسيما القطاعات التحويلية، من خلال جلب المزيد من الاستثمارات القادمة من الدول للاستفادة من خبراتها الصناعية المتطورة، مع إمكانية إقامة استثمارات مشتركة وفتح أسواق لتنمية الصادرات والدفع بها للأسواق العالمية.

وأوضحت أن الوزارة تبنت جلب عدد من الاستثمارات في القطاعات النوعية ذات العلاقة بالملفات الرئيسية مثل ملف الأمن الغذائي وملف الأمن الصحي وغيرها مع التركيز على تنمية الاستثمارات في قطاع تقنية المعلومات والاقتصادات المتنوعة والارتقاء بالصناعات العُمانية بما يتيح التوسع في الأسواق الأكثر قبولًا واستيعابًا للصادرات حيث إن الأسواق الآسيوية تعد إحدى أهم الأسواق الواعدة للصادرات العُمانية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الأول لعام 2020م، بلغ 14.213 مليار ريال عُماني، بنسبة نمو 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م.

وتم خلال اللقاء تقديم عرضًا مرئيًا حول المناخ الاستثماري الذي تمتاز به سلطنة عُمان، وما تقدمه من خدمات في مجالي الترويج لجلب الاستثمار الأجنبي وتنمية الصادرات العُمانية غير النفطية.

حضر اللقاء ممثلين من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التراث والسياحة، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وجهاز الاستثمار العُماني، وبمشاركة 15 ممثلًا للسفارات العُمانية في قارة آسيا عبر الاتصال المرئي.