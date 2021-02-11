بايدن: نسعى للانخراط فى علاقة عملية مع بكين لتحقيق مصالح واشنطن وحلفائها

جدة - نرمين السيد - وأعرب الرئيس الأمريكى -فى أول اتصال هاتفى مع نظيره الصينى شى جين بينج منذ تولى الأول منصبه وفقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الخميس- عن قلقه من انتهاكات بكين لحقوق الإنسان فى إقليم شينج يانج، وعمليات "القمع" فى هونج كونج، والممارسات التجارية "غير العادلة" لبكين ، بحسب وصفه.

وأبلغ الرئيس الأمريكى نظيره الصينى بأنه يعطى أولوية لـ"حماية أمن الشعب الأمريكى وازدهاره وصحته والحفاظ على حرية وانفتاح منطقة الهندى والهادئ".

وذكرت القناة أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول مكافحة جائحة كوفيد-19، والتحديات المشتركة للأمن الصحى العالمي، وتغير المناخ، ومنع انتشار الأسلحة.

كان بايدن قد أعلن فى زيارة لوزارة الدفاع البنتاجون أمس الأربعاء عن تشكيل فريق عمل خاص بالوزارة بشأن الصين، وأمر بإجراء مراجعة فورية للنهج الاستراتيجى للجيش فى مواجهة التحدى الذى أضحت تشكله بكين.

وقال الرئيس الأمريكى -فى مقابلة بثت الأحد الماضي- إن الخصومة بين الولايات المتحدة والصين ستتخذ شكل "منافسة قصوى" مع تأكيده أنه يريد تجنب أى "نزاع" بين أكبر قوتين اقتصاديتين.