القيادة المركزية الأمريكية: حاضرون فى الشرق الأوسط لردع من يهددون استقراره

جدة - نرمين السيد - قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال فرانك ماكنزى، إن الولايات المتحدة ستواصل حضورها فى الشرق الأوسط وتعزيزه لردع إيران ومواجهة ما اعتبره "دعما ايرانى مستمر" للتنظيمات الإرهابية والحروب بالوكالة التى تُشن فى العراق وسوريا واليمن.





وقال الجنرال ماكينزى، فى حديث عبر الدوائر التلفزيونية مع خبراء "معهد الشرق الأوسط" حول أنشطة إيران و استقرار المنطقة "إن الإدارة الأمريكية الجديدة، أشارت إلى إنها ستتخذ نهجاً صارماً وواعياً لدى تعاطيها قدماً مع سياسات إيران".

وتابع الجنرال ماكينزى حديثه الذى نشرت مقتطفات منه صحيفة "واشنطن إكزامينر" اليوم قائلاً: "حضورنا فى المنطقة هو حضور دفاعى الطابع فى أغلبه، وهو ما أدى إلى دخولنا فى فترة ردع متنازع عليها مع إيران" وذلك فى إشارة إلى الحروب بالوكالة التى تعتبر واشنطن أن إيران تشنها ضد الولايات المتحدة فى العراق، وإن "تخفيف التوتر بين إسرائيل ودول عربية أخرى أتاح لنا فرصة استراتيجية لجذب شركاء إضافيين للوقوف فى وجه تهديدات استقرار المنطقة".

وبحسب التقارير الإخبارية الصادرة هذا الأسبوع، فقد أصدرت الولايات المتحدة أوامرها لحاملة الطائرات "نيميتز" بمغادرة الخليج العربى، لكنها لأزالت تحتفظ بنحو 2.500 جندى فى العراق، إضافة إلى قوات وقدرات أخرى فى أرجاء المنطقة، كما بدا الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أكثر تشدداً بشأن شروط إعادة الحوار مع إيران خلال مقتطفات لمقابلة مع محطة "سى بى إس" الأمريكية نشرت قبل يومين ، ورد بالنفى القاطع على سؤال بثته المحطة عما إذا كانت الولايات المتحدة ستبادر برفع العقوبات عن إيران لكى تُستأنف المفاوضات معها.

ويقول المراقبون إنه بينما يخلو الاتفاق النووى المبرم مع إيران JCPOA (خطة العمل الشاملة المشتركة) المعروفة بـ "اتفاق لوزان النووي" من أى حديث عن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار فى المنطقة، فإن خبراء دفاع طالبوا الولايات المتحدة بإرغام إيران على إدراج أنشطتها المضرة كجزء من اتفاق جديد، يعتقد أن إيران استخدمت 100 مليون دولار من أموال العقوبات المرفوعة للتخريب ونشر الفوضى فى الشرق الأوسط، وتمويل إرهابيين وميليشيات مسلحة فى العراق وسوريا واليمن.

وتجدر الإشارة إلى أن مسألة التفاوض بشأن اتفاق أوسع نطاقاً مع إيران لم ترد خلال حملة بايدن الانتخابية، ولكنها طالبت طهران بالعودة إلى الالتزام باتفاق 2015 الذى وقعته مع إدارة أوباما والقوى الغربية الأخرى.