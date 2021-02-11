وكالة الطاقة الذرية : إيران بدأت فى إنتاج اليورانيوم

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران أنتجت مادة محظورة بموجب الاتفاقات النووية لعام 2015 ويمكن استخدامها كمادة أساسية فى صناعة الأسلحة النووية، حيث تسعى طهران إلى زيادة الضغط على إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.





ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية عما وصفته بـ"تقرير سرى للوكالة التابعة للأمم المتحدة" اليوم أن إيران بدأت إنتاج معدن اليورانيوم فى السادس من فبراير الجارى فى منشأة نووية فى مدينة أصفهان، التى تخضع لتفتيش الوكالة.

وأضافت الصحيفة أن المادة المحظورة المنتجة كانت عبارة عن كمية صغيرة من معدن اليورانيوم الطبيعى، مما يعنى أنه لم يتم تخصيبه بعد، موضحا أن إيران تحتاج إلى حوالى نصف كيلوجرام، أو أكثر بقليل من معدن اليورانيوم عالى التخصيب لاستخدامه كمادة أساسية فى صنع سلاح نووى.

كانت الحكومة الإيرانية قد حذرت فى ديسمبر الماضى من أنها ستبدأ إنتاج معدن اليورانيوم فى غضون خمسة أشهر، بعد قانون أقره البرلمان الإيرانى فى الأول من ديسمبر، وهو تهديد أثار قلق الدبلوماسيين الغربيين.

واتخذت إيران سلسلة من الخطوات انتهكت خلالها الاتفاق النووى لعام 2015، الذى انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، حيث زادت طهران إنتاجها من الوقود النووى واضطلعت بأعمال تخصيب فى مواقع ليس من المفترض أن تستخدمها فى هذا الغرض فضلا عن إنتاجها 20٪ من اليورانيوم المخصب فى وقت سابق من العام، فى أعلى درجة نقاء من المواد التى صنعتها منذ 2013.

ويقول المراقبون إنه بينما يخلو الاتفاق النووى المبرم مع إيران JCPOA (خطة العمل الشاملة المشتركة) المعروفة بـ " اتفاق لوزان النووى" من أى حديث عن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار فى المنطقة، فإن خبراء دفاع طالبوا الولايات المتحدة بإرغام إيران على إدراج أنشطتها المضرة كجزء من اتفاق جديد، يعتقد أن إيران استخدمت 100 مليون دولار من أموال العقوبات المرفوعة للتخريب ونشر الفوضى فى الشرق الأوسط، وتمويل إرهابيين وميليشيات مسلحة فى العراق وسوريا واليمن.

وتجدر الإشارة إلى أن مسألة التفاوض بشأن اتفاق أوسع نطاقاً مع إيران لم ترد خلال حملة بايدن الانتخابية، ولكنها طالبت طهران بالعودة إلى الالتزام باتفاق 2015 الذى وقعته مع إدارة أوباما والقوى الغربية الأخرى.