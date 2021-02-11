البحرين.. التربية والتعليم تحذر من رسائل لتحريض الطلبة على مقاطعة الدراسة عن بعد

أصدرت إدارة الاتصال بوزارة التربية والتعليم البحرينية بيانًا أوضحت فيه أن انتظام طلبة جميع المراحل الدراسية في عملية التعلم عن بعد من خلال أنظمة الإنترنت والفصول الافتراضية المركزية وغير المركزية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم بلغ مستويات عالية من المشاركة مقارنة بجميع الفترات الماضية.

وأوضحت الوزارة أن ذلك "يعتبر دليلًا على الوعي الكبير الذي يتمتع به الطلبة وأولياء الأمور، وإصرارهم جميعًا على التعاون والتكاتف مع وزارة التربية والتعليم ومنسوبيها من أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية والفنية، من أجل نجاح العام الدراسي، وزيادة التحصيل العلمي والمعرفي لدى أبنائنا الطلبة، حيث تقوم الوحدات المعنية بقياس وتقييم مدى تقدم التحصيل العلمي لدى الطلبة ومقدار استفادتهم من عملية التعلم عن بعد في ظل الظروف الصحية والاستثنائية التي يمر بها العالم، بمراجعة مستمرة لطرق التدريس والاستراتيجيات المتبعة في التعلم عبر الإنترنت من أجل تحقيق أقصى قدر من التحصيل العلمي".

وذكر البيان أن وزارة التربية والتعليم إذ تشكر الطلبة وأولياء أمورهم على ما يبدونه من تعاون واهتمام والتزام بالعملية التعليمية عن بعد، ومن خلال مختلف المنصات التعليمية التي يبذل طاقم الوزارة كل جهد ممكن لتوفيرها وتقديم الدعم للطلبة من خلالها، فإنها في الوقت نفسه تود التنبيه إلى ضرورة عدم الاستجابة لبعض الرسائل المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض مجموعات "الواتس أب"، والتي تحاول أن تستدرج أولياء الأمور إلى عدم التزام أبنائهم بحضور الفصول الافتراضية أو ما يسمى "مقاطعة الفصول الافتراضية" وعملية التعلم عن بعد، حيث أن مثل هذه الرسائل لا هدف لها سوى محاولة العبث بالتحصيل العلمي للطلبة والتأثير على النجاح الذي حققته العملية التعليمية من خلال المنصات الإلكترونية.

وقد أوضح بيان إدارة الاتصال بوزارة التربية والتعليم أن جميع فرق العمل في الوزارة، من معلمين وتقنيين واختصاصيين وغيرهم، تعمل دون انقطاع لتأمين التعليم لأبنائنا الطلبة، وضمان نجاح مسيرتهم التعليمية مهما كانت الظروف، مؤكدة أن هذه الجهود المبذولة هي محل شكر وتقدير من الجميع، وأن استمرار التعاون والالتزام بالتحصيل العلمي والانتظام الدراسي هو الضمانة الأكيدة لعام دراسي ناجح وموفق.