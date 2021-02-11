بينهم مصر.. 4 دول تحاول فك الجمود بين إسرائيل والفلسطينيين

ذكر موقع "والاه" العبري اليوم الخميس أن فرنسا وألمانيا ومصر والأردن يحاولان تفعيل عملية السلام من خلال الضغط على إسرائيل والفلسطينيين باتخاذ تدابير بناء الثقة بينهما.

ووفقا لموقع "والاه" العبري فإن مجموعة من أربع دول عربية وأوروبية ، أطلق عليها اسم "منتدى ميونيخ" ، تحاول الآن فك الجمود في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

ويحاول المنتدى إقناع الأطراف بالموافقة على اقتراح لاتخاذ سلسلة من إجراءات بناء الثقة ، لتحسين الأجواء بينهما حتى تصوغ إدارة بايدن سياستها بشأن عملية السلام.

مبادرة فرنسا وألمانيا ومصر والأردن هي الجهد النشط الوحيد الجاري حاليا لإزالة الجمود في عملية السلام. ومع ذلك ، يقول الدبلوماسيون الأوروبيون المشاركون في الخطوة إن كلًا من إسرائيل والفلسطينيين مترددون في اتخاذ هذه الخطوات دون مشاركة إدارة بايدن .

وتم إطلاق المبادرة قبل عام عندما التقى وزراء خارجية الدول الأربع على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في محاولة لفتح حوار مع الفلسطينيين بعد عرض خطة ترامب للسلام. وفي الأشهر التي تلت ذلك ، اجتمع وزراء الخارجية الأربعة عدة مرات لتنسيق المواقف بشأن نوايا الضم للحكومة الإسرائيلية ، والتي سقطت في النهاية من جدول الأعمال.

وقبل شهر ، اجتمع أربعة وزراء خارجية في القاهرة. أرادوا أن يحضر وزير الخارجية غابي أشكنازي ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الاجتماع ، لكن قيود كورونا حالت دون ذلك.

في الأسبوع الماضي ، التقى سفراء فرنسا وألمانيا ومصر والأردن مسؤول وزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز ، وقدموا له اقتراحًا بإجراءات بناء الثقة التي يمكن أن تتخذها إسرائيل تجاه الفلسطينيين مثل الإفراج عن جثث الشهداء التي تحتجزها إسرائيل. وفقا للموقع العبري.

لكن ووفقا للموقع فان الخطوة الأهم التي اقترحها السفراء الأربعة على أن تنفذها إسرائيل هي تجميد البناء الجديد في المستوطنات في كل من الضفة الغربية والقدس الشرقية ، مثل المشروع في عطروت.

وفي الوقت نفسه ، عقد لقاء مماثل بين قناصل الدول الأربع في رام الله وعرضوا في الاجتماع الخطوات التي يمكن للسلطة الفلسطينية اتخاذها - مثل زيادة التعاون مع اسرائيل في موضوع كورونا وانعقاد اللجنة المشتركة للشؤون المدنية التي تناقش الاوضاع على الارض في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال التقرير الإسرائيلي أن أهم خطوة طلبها دبلوماسيون أوروبيون من الفلسطينيين هي إيجاد آلية بديلة لدفع مخصصات الاسرى .

وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن اقترحوا مشاركة وزير خارجية إسرائيل جابي ووزير الخارجية المالكي في لقاء سيعقد في باريس في أوائل مارس لعقد اجتماعين منفصلين ومناقشة المبادرة.

وبحسب دبلوماسيين أوروبيين ، رفضت إسرائيل معظم الإجراءات التي اقترحتها المبادرة.