أخبار اليمن : الارصاد : صقيع محتمل في 5 محافظات

الارصاد : صقيع محتمل في 5 محافظاتافاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، باستمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المناطق الجبلية وأجزاء من الصحارى والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة، محذراً من التدني في درجات الحرارة الصغرى.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، أن يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء، مع احتمال تكون الصقيع على أجزاء منها.

وسيكون الطقس بارداً على مرتفعات محافظات حجة، المحويت، إب، تعز، الضالع، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، الجوف ومأرب.

كما توقع المركز تشكل الضباب أو الشابورة المائية خلال الليل و الصباح الباكر على سلسلة المنحدرات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية.

وحذر المواطنين من التدني في درجات الحرارة الصغرى، داعياً المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية من آثار موجة البرد الشديدة حيث من المحتمل تكون الصقيع.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب أو الشابورة المائية.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار : 2، عمران : 3.5 ، صنعاء : 3.8 ، السدة: 5.6 ، صعدة : 6 ، إب : 8.8، سيئون والمحويت : 9.5

