الجامعة العربية تدعو لاستئناف عاجل للحوار الصومالى

جدة - نرمين السيد - صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن الجامعة تتابع باهتمام كبير جهود القادة السياسيين فى الحكومة الفيدرالية والولايات الصومالية من أجل التوصل إلى اتفاق للمشكلات التى تواجه التحضير للانتخابات العامة فى البلاد فى ضوء نموذج 17 سبتمبر الانتخابى، وآخرها الاجتماعات التى عقدت فى مدينة طوسمريب فى الفترة من 1 إلى 6 فبراير الجارى.





وأثنى المصدر، على انفتاح جميع الأطراف على الانخراط فى مزيد من المناقشات حول هذا الأمر، ودعا إلى أهمية استئناف هذا الحوار بشكل عاجل للتوصل إلى اتفاق يسمح بإجراء الانتخابات الوطنية فى أقرب فرصة ممكنة، وعلى النحو الذى يتفادى تماماً أى عملية انتخابية موازية أو جزئية أو أى إجراءات أخرى تفتقر إلى اتفاق وطنى عريض. ورحب المصدر فى هذا الإطار بدعوة الرئيس محمد عبد الله فارماجو لعقد حوار تشاورى يوم 15 فبراير الجارى للتوصل السريع إلى حل توافقى يصب فى مصلحة الشعب الصومالى كافة ويعزز من الأمن والاستقرار فى البلاد، مجدداً التزام الجامعة العربية بمساندة جميع الجهود الصومالية التى ترمى إلى تحقيق التوافق الوطنى الشامل، ومحاربة الإرهاب، واستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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