رئيس بيلاروسيا: نمر بلحظات تشبه انهيار الاتحاد السوفيتى

جدة - نرمين السيد - وأضاف لوكاشينكو - فى كلمة أمام الشعب البيلاروسى، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "نحن نمر بفترة جدية ومصيرية جدًا، ليس فقط بالنسبة لدولتنا، بل بالنسبة للشعب البيلاروسى بأكمله، كانت هناك لحظات قليلة من هذا القبيل فى تاريخ بلدنا، عندما كنا فى قوام الاتحاد السوفيتي، وكذلك عندما نالت بيلاروس الاستقلال، ويمكن مقارنة الفترة الحديثة بانهيار الاتحاد السوفيتى وعواقبه".
وأشار لوكاشينكو إلى أن بيلاروسيا تعرضت مؤخرًا لهجوم فى غاية القسوة من الخارج، لافتًا إلى أنه "بالاعتماد على قوى داخلية معينة - لن أتحدث هنا عن عددها - جرت محاولات لإشعال ليست ثورة ملونة، بل تمرد بالاعتماد على مبدأ (الحرب الخاطفة)، كان يتوجب علينا الصمود مهما كان الثمن"، مشددًا على أن سنة 2021 ستكون سنة الحسم.
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