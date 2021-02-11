أيرلندا تضع النمسا على القائمة الحمراء بسبب تحور كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر فى الخارجية النمساوية، إنه فى المستقبل سيتعين على المسافرين من النمسا الخضوع لحجر صحى إلزامى لمدة 14 يومًا فى أيرلندا، مشيرة إلى أن الاختبار المجانى غير ممكن.
ولفتت المصادر إلى أن قواعد الدخول الأكثر صرامة إلى أيرلندا أضيف إليها النمسا بعد جنوب إفريقيا والبرازيل ودول جنوب الصحراء وذلك ضمن قائمة البلدان التى تحدث فيها أنواع مختلفة من فيروس "كورونا".
وأشارت المصادر إلى أن أيرلندا هى أول دولة تضع النمسا على القائمة الحمراء بسبب انتشار طفرة "كورونا" المتحورة فى ولاية تيرول، منوهة بأنه سيتعين على الوافدين إلى أيرلندا البقاء فى عزل صحى لمدة 14 يومًا.
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