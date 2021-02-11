إصابة سفيرة فرنسا في الكويت بكورونا

نقلت وسائل إعلام كويتية عن السفارة الفرنسية، إعلانها اليوم الخميس، أن السفيرة آن كلير لوجندر "قد تم إعلامها في 10 فبراير 2021 بنتيجة فحص كوفيد-19 وإصابتها بفيروس كورونا".
وحسب تقارير إعلامية، فقد طمأنت السفارة الجميع بشأن الحالة الصحية للوجندر، مؤكدة في بيان لها أن "السفيرة قامت بعزل نفسها على الفور، وتم إبلاغ جميع المخالطين لها خلال الأيام الأخيرة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووفقا للبروتوكول".
وأضافت السفارة أنها اتخذت "جميع التدابير الاحترازية اللازمة بوضع جميع موظفيها في عزلة، في انتظار اختبارات الفحص التي ستجري وفقا للتوصيات الصحية".
وذكرت جريدة "الرأي" نقلا عن مصادرها أن السفيرة كانت التقت خلال الأيام الماضية عددا من المسؤولين والشخصيات، وقامت بجولات شملت مواقع عدة، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية أبلغت من التقتهم السفيرة بإصابتها بفيروس كورونا لاتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة والمتبعة عند مخالطة مصاب بالفيروس.
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