الجيش الأفغاني يعلن مقتل 27 مسلحا في غارات جوية

أعلن الجيش الأفغاني في بيان أن 27 مسلحا على الأقل قتلوا بعدما ضربت طائرات حربية مخابئ ومواقع لحركة "طالبان" في أجزاء من مقاطعة هلمند جنوب البلاد.
وأوضح بيان الجيش أن "الغارات الجوية شملت مناطق ناوا ونهر سراج وجارمسير أمس الأربعاء، وأسفرت عن مقتل 27 مسلحا من بينهم قائدان للجماعة وهما حنظلة وبركات وأصيب ثلاثة آخرون".
ولم يعلق مسلحو "طالبان" الذين ينشطون في أجزاء من مقاطعة هلمند، على الغارات الجوية.
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