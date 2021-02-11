أمان زائف.. الصحة العالمية تحذر من خطأ جسيم بشأن فيروس كورنا

حذرت منظمة الصحة العالمية دول القارة الأوروبية من الشعور "بأمان زائف" في حالة تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا أو توافر كميات كبيرة من اللقاحات المضادة.

أصدرت المراكز الأمريكية السيطرة على الأمراض والوقاية منها ارشادات جديدة للوقاية من فيروس كورونا، تتضمن ارتداء كمامتين في وقت واحد للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.

والإرشادات المحدثة جاءت بعد اختبار جديد أجرته المراكز الأمريكية، ووجدت فيه أن الجمع بين كمامة من القماش وأخرى جراحية يمكن أن يقلل بشكل كبير من انتشار والتعرض للفيروس.

وتنصح التوصيات الجديدة لمراكز السيطرة على الأمراض الأمريكيين باختيار كمامة بشريط معدني عند منطقة الأنف يمكن تعديله ليكون مريحا، واستخدام كمامة أخرى أو دعامة لإغلاق أقنعتهم بشكل أفضل، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

كما أوصت أيضا بارتداء كمامة متعددة الطبقات لتأمين المزيد من الحماية، أو وضع كمامة من القماش فوق كمامة طبية يمكن التخلص منها.

وقال مدير مركز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي في إحاطة بالبيت الأبيض حول فيروس كورونا، إنه لا يوصي بارتداء قناعين يمكن التخلص منهما في وقت واحد، موضحا أنه لا توجد حاجة لوضع كمامة فوق أخرى، بحال كانت الكمامة المستخدمة من نوع KN95، وهي البديل الشائع لأقنعة N95 الاحترافية التي يستخدمها عمال الرعاية الصحية والمستجيبون الأوائل.

وأضاف: "هذه البيانات العلمية الجديدة التي تم إصدارها اليوم لا تغير التوصيات المحددة حول من يجب أن يرتدي الكمامة أو متى يجب أن يرتديها. لكنها تقدم معلومات جديدة حول أهمية ارتداء كمامة مناسبة".