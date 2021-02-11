كشف جهاز الشاباك الإسرائيلي عن تورط أكثر من 20 إسرائيليًا في تطوير وتصنيع وتجارة أسلحة متطورة مع دولة أجنبية.
ووفقا للمواقع العبرية فانه وفي الأشهر الأخيرة ، كجزء من تحقيق مشترك أجراه جهاز الشاباك والشرطة العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى فان أكثر من 20 إسرائيليًا تم استجوابهم ومنهم من يعملوا في أجهزة الأمن ، و في الصناعة الدفاعية ، للاشتباه في ارتكابهم مخالفات ضد "أمن الدولة".
وكشف التحقيق عن تورط المشتبه بهم بشكل غير قانوني في تطوير وإنتاج وبيع صواريخ لدولة في آسيا. وأظهر تحقيق "الشاباك" أن الاتصالات جرت بين المشتبه بهم وعناصر في نفس الدولة في آسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشاباك: اعتقال 20 إسرائيليًا بتهمة تطوير وصناعة وبيع الأسلحة لدول أجنبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.