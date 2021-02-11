الشاباك: اعتقال 20 إسرائيليًا بتهمة تطوير وصناعة وبيع الأسلحة لدول أجنبية

كشف جهاز الشاباك الإسرائيلي عن تورط أكثر من 20 إسرائيليًا في تطوير وتصنيع وتجارة أسلحة متطورة مع دولة أجنبية.

ووفقا للمواقع العبرية فانه وفي الأشهر الأخيرة ، كجزء من تحقيق مشترك أجراه جهاز الشاباك والشرطة العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى فان أكثر من 20 إسرائيليًا تم استجوابهم ومنهم من يعملوا في أجهزة الأمن ، و في الصناعة الدفاعية ، للاشتباه في ارتكابهم مخالفات ضد "أمن الدولة".

وكشف التحقيق عن تورط المشتبه بهم بشكل غير قانوني في تطوير وإنتاج وبيع صواريخ لدولة في آسيا. وأظهر تحقيق "الشاباك" أن الاتصالات جرت بين المشتبه بهم وعناصر في نفس الدولة في آسيا.