طوارئ الشارقة تعلن عن تحويل الدراسة إلى التعليم عن بعد 100%

قرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، تعليق الدراسة في المدارس، ودور الحضانة على النطاق الحكومي والخاص بالإمارة، وتحويلها من نظام التعليم التقليدي الحضوري، إلى نظام التعليم عن بعد بنسبة 100%، لفئة الطلبة.

يأتى ذلك استمرارًا لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها الطلبة والطالبات، وحرصها على صحتهم وسلامتهم، وفقا لصحيفة الاتحاد.

ويسري القرار حتى نهاية شهر فبراير الجاري، مع مراقبة ‏ آخر التطورات‏ والمستجدات، وتقييم نتائج ‏ مؤشرات الوضع الصحي في الإمارة. وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بعد، لضمان الأمن الصحي الشامل.

وكانت أعلنت الصحة الإماراتية، إجراء 180,340 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.