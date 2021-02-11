نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التسجيل للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ٢٠٢١ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم فتح باب التسجيل للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيز العمل والتي يرغب فيها جميع من لديهم الرغبة في السفر وما لها من مميزات في حالة وقوع الاختيار والتي تعد سنوياً للسفر للولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال هذا المقال نوضح أهم التأشيرات التي يتم إصدارها وكيف يتم اختيار المتقدمين

فتح باب التسجيل للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية

تصدر الحكومة الأمريكية كل عام خمسة وستون ألف فيزة عمل لأصحاب الخبرات والشهادات الذين تحتاجهم الشركات الأمريكية للعمل وغالباً ما يستحوذ على أغلب هذه التأشيرات الهنود ويتم اختيار الفائزين منهم بالقرعة الخاصة للعمل.

كما قد أعلنت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية في يناير ٢٠٢١م أنه سوف يكون الأولوية للراتب والمهارات لمنح تأشيرات H-1B ، بدلاً من اتباع إجراءات اليانصيب، وقالت الوكالة إن هذه الخطوة ستحمي مصالح العمال الأمريكيين وتضمن استفادة العمال الأجانب ذوي المهارات العالية من برنامج التأشيرات تطوير واستقطاب الخبرات والمهارات لأرض الولايات المتحده الأمريكية .

كما تقوم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار عشرون ألف تأشيرة عمل كل عام داخل أمريكا للطلاب الخريجين من جامعات داخل أمريكا للعمل في أمريكا ويحصل على هذه الفيز أيضاً الطلاب الذين لديهم تخصصات في العلوم والتكنولوجياوالهندسة والرياضيات ومن الجنسيات التي تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه التأشيرات الجنسيه الهنديه تعتمد على مهارات كثيرة في جميع المجالات .

كما أنه في حالة التقديم سوف يتم إخطار المتقدمين الناجحين بالنتائج بحلول آخر شهر مارس وسوف يستمر منح التأشيرات من خلال نظام القرعة حتى يتمكن المتقدمون من الانضمام إلى أماكن عملهم في أول أكتوبر ٢٠٢١ مع بداية السنة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومع ذلك ، قالت الوكالة إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لتطوير وتنفيذ القاعدة المعدلة لاستقطاب ذوي الخبرات والمهارات وجاء في بيان وزارة الأمن الداخلي بأن تؤجل تاريخ سريان هذه القاعدة النهائية من 9 مارس 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 وسوف يوفر التأخير أيضًا مزيدًا من الوقت لـ USCIS خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية لتدريب الموظفين وإجراء التوعية العامة بالإضافة إلى منح أصحاب المصلحة وقتًا للتكيف مع القاعدة الجديدة.