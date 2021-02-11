طريقة التسجيل على منصة مدرستي من خلال الرابط المفعل من وزارة التعليم للتعليم عن بعُد

طريقة التسجيل على منصة مدرستي التي تعتبر من ضمن إبداعات المملمة العربية السعودية ومن صنعهم، وبالفعل كما توقعوا حققت نجاح باهر بالفصل الدراسي الأول، حيث استطاع الطلاب من خلالها الحصول على كل ما يكونوا بحاجة له من دروس وحصص يومية سواء مقاطع فيديو أو صوتي كما يفضل الطالب، وما يرغب في التعامل معه للحصول على قدر كافي من المعلومات بشكل مبسط، كما أنهم تمكنوا بالفعل من اجتياز اختبارات نصف العام بشكل جيد دون أن يواجهون أي مشاكل عبر المنصة بشكل سلسل، وكذلك النتائج حصلوا عليها بشكل مفسر من خلالها.طريقة التسجيل على منصة مدرستي
المنصة تضم عدد كبير من مقاطع الفيديو لشر المناهج الدراسية بشكل سهل وسلس ومبسط يصل لعقل الطالب دون تعقيد، وبطرق ورسومات محببة للأطفال حتى لا يسرح أو يشعر بالملل عند المكوث لوقت طويل في المنصة، وهذا من أجل مساندتهم لفهم المناهج الدراسية المقرر عليهم للانتقال لمرحلة جديدة، والجدير بالذكر أن المنصة تقوم بممارسة عملها خلال 24 ساعة دون وقت معين، من أجل استكمال الفصل الدراسي الثاني، كما أن أيضاً تهتم بالتواصل الجيد بين الطالب والمعلم بالصوت والصورة، وكذلك ولي الأمر يتمكن من الدخول بها بأي وقت من أجل الاستعلام عن مستوى الأبناء من خلال المعلم المتزامن معه.طريقة تسجيل الدخول بمنصة مدرستي
- يقوم الطالب بالدخول مباشرة لمنصة مدرستي
- يقوم بإضافة اسم المستخدم وكلمة المرزور الخاصة به.
- من ثم يطلب منه الموقع إضافة رقم الهوية الوطنية.
- يقوم بالنق على أيقونة التالي.
- يطلب منه إضافة رقم التحقق الذي يستلمه الطالب على هاتفه المحمول.
- سوف يدخل بمنصة مدرستي ويظهر له كل ما يوجد بها من معلومات ومناهج دراسية والكثير من الخدمات.
- موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي والقنوات المفتوحة الناقلة
الوسوم
طريقة التسجيل على منصة مدرستي التي تعتبر من ضمن إبداعات المملمة العربية السعودية ومن صنعهم، وبالفعل كما توقعوا حققت نجاح باهر بالفصل الدراسي الأول، حيث استطاع الطلاب من خلالها الحصول على كل ما يكونوا بحاجة له من دروس وحصص يومية سواء مقاطع فيديو أو صوتي كما يفضل الطالب، وما يرغب في التعامل معه للحصول على قدر كافي من المعلومات بشكل مبسط، كما أنهم تمكنوا بالفعل من اجتياز اختبارات نصف العام بشكل جيد دون أن يواجهون أي مشاكل عبر المنصة بشكل سلسل، وكذلك النتائج حصلوا عليها بشكل مفسر من خلالها.طريقة التسجيل على منصة مدرستي
المنصة تضم عدد كبير من مقاطع الفيديو لشر المناهج الدراسية بشكل سهل وسلس ومبسط يصل لعقل الطالب دون تعقيد، وبطرق ورسومات محببة للأطفال حتى لا يسرح أو يشعر بالملل عند المكوث لوقت طويل في المنصة، وهذا من أجل مساندتهم لفهم المناهج الدراسية المقرر عليهم للانتقال لمرحلة جديدة، والجدير بالذكر أن المنصة تقوم بممارسة عملها خلال 24 ساعة دون وقت معين، من أجل استكمال الفصل الدراسي الثاني، كما أن أيضاً تهتم بالتواصل الجيد بين الطالب والمعلم بالصوت والصورة، وكذلك ولي الأمر يتمكن من الدخول بها بأي وقت من أجل الاستعلام عن مستوى الأبناء من خلال المعلم المتزامن معه.طريقة تسجيل الدخول بمنصة مدرستي
- يقوم الطالب بالدخول مباشرة لمنصة مدرستي
- يقوم بإضافة اسم المستخدم وكلمة المرزور الخاصة به.
- من ثم يطلب منه الموقع إضافة رقم الهوية الوطنية.
- يقوم بالنق على أيقونة التالي.
- يطلب منه إضافة رقم التحقق الذي يستلمه الطالب على هاتفه المحمول.
- سوف يدخل بمنصة مدرستي ويظهر له كل ما يوجد بها من معلومات ومناهج دراسية والكثير من الخدمات.
- موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي والقنوات المفتوحة الناقلة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة التسجيل على منصة مدرستي من خلال الرابط المفعل من وزارة التعليم للتعليم عن بعُد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.