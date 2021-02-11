طريقة التسجيل على منصة مدرستي من خلال الرابط المفعل من وزارة التعليم للتعليم عن بعُد

طريقة التسجيل على منصة مدرستي التي تعتبر من ضمن إبداعات المملمة العربية السعودية ومن صنعهم، وبالفعل كما توقعوا حققت نجاح باهر بالفصل الدراسي الأول، حيث استطاع الطلاب من خلالها الحصول على كل ما يكونوا بحاجة له من دروس وحصص يومية سواء مقاطع فيديو أو صوتي كما يفضل الطالب، وما يرغب في التعامل معه للحصول على قدر كافي من المعلومات بشكل مبسط، كما أنهم تمكنوا بالفعل من اجتياز اختبارات نصف العام بشكل جيد دون أن يواجهون أي مشاكل عبر المنصة بشكل سلسل، وكذلك النتائج حصلوا عليها بشكل مفسر من خلالها.

طريقة التسجيل على منصة مدرستي

المنصة تضم عدد كبير من مقاطع الفيديو لشر المناهج الدراسية بشكل سهل وسلس ومبسط يصل لعقل الطالب دون تعقيد، وبطرق ورسومات محببة للأطفال حتى لا يسرح أو يشعر بالملل عند المكوث لوقت طويل في المنصة، وهذا من أجل مساندتهم لفهم المناهج الدراسية المقرر عليهم للانتقال لمرحلة جديدة، والجدير بالذكر أن المنصة تقوم بممارسة عملها خلال 24 ساعة دون وقت معين، من أجل استكمال الفصل الدراسي الثاني، كما أن أيضاً تهتم بالتواصل الجيد بين الطالب والمعلم بالصوت والصورة، وكذلك ولي الأمر يتمكن من الدخول بها بأي وقت من أجل الاستعلام عن مستوى الأبناء من خلال المعلم المتزامن معه.

يقوم الطالب بالدخول مباشرة لمنصة مدرستي يقوم بإضافة اسم المستخدم وكلمة المرزور الخاصة به. من ثم يطلب منه الموقع إضافة رقم الهوية الوطنية. يقوم بالنق على أيقونة التالي. يطلب منه إضافة رقم التحقق الذي يستلمه الطالب على هاتفه المحمول. سوف يدخل بمنصة مدرستي ويظهر له كل ما يوجد بها من معلومات ومناهج دراسية والكثير من الخدمات.

طريقة تسجيل الدخول بمنصة مدرستي