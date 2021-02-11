لينك دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 madrasati.sa لحضور الحصص الافتراضية ابتدائي-متوسط ثانوي

الآن لينك دخول منصة مدرستي التي تفيد كلاً من الطلاب والطالبات في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أنها الموقع الإلكتروني الأول الذي يقوم بتقديم الخدمات التعليمية الرئيسية بالمملكة، والتي أتاحته وزارة التربية والتعليم بالسعودية، وقد تم تفعيلها حتى يتابع الطلاب من خلالها الدروس والحصص الدراسية عن بعد لجميع المراحل التعليمية، وقد بدأو بالفعل بالحصول على التعليم الأساسي إلكتروني، بعد أن تم تطبيق الحظر التي فرضته المملكة على المواطنين جراء فيرس كورونا المستجد ومنعاً لانتشاره بين المواطنين وبالأخص فئة الأطفال حين يتجمعون بالمدارس، ونحن اليوم سوف نعرض غليكم كل ما يتعلق بالمعلومات الخاصة بك في منصة مدرستي التعليمية.الآن لينك دخول منصة مدرستي
يهتم الطلاب والطلبات للمراحل التعليمية المتنوعة منذ المرحلة الابتدائية وحتى المتوسط الثانوي من معرفة خطوات الدخول لمنصة مدرستي التعليمية من أجل استكمال العملية التعليمية عن طريقها، من خلال الحرص على توفير الشرح المفسر والمكثف للطلاب للحصص والدروس المقررة عليهم، كما أنها تتيح أيضاً العديد من الخدمات التعليمية المتنوعة لتكملة الدراسة عن بعد، مثل إمكانية تواصل الطالب مع المعلم بالصوت والصورة بأي وقت حتى يحمس تفاعل الطفل، حيث أنه أيضاً يمكن ولي الأمر من الدخول للمنصة من أجل متابعة مستوى الأبناء ومتابعة حضوره على الحصص اليومية والعديد من الخدمات الأخرى.كيفية الدخول لمنصة مدرستي التعليمية
- يتم الدخول على الموقع الخاص بمنصة مدرستي التعليمية.
- يقوم الطالب بإضافة الاسم والرقم السري الخاص به والبيانات التي يطلبه منه الموقع.
- إذا كنت مستخدم جديد تقوم بالنقر على تسجيل جديد وتضيف كافة البيانات التي يحتاجها الموقع لتسجيل دخولك.
- ومن ثم يرسل لك الموقع كود تأكيد عبر رقم الهاتف.
- يتم ضافته لتفعيل الحساب وتتمكن بالتجول داخل المنصة بكل سهولة.
- "مجاناً" القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأنديه 2021
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الآن لينك دخول منصة مدرستي التي تفيد كلاً من الطلاب والطالبات في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أنها الموقع الإلكتروني الأول الذي يقوم بتقديم الخدمات التعليمية الرئيسية بالمملكة، والتي أتاحته وزارة التربية والتعليم بالسعودية، وقد تم تفعيلها حتى يتابع الطلاب من خلالها الدروس والحصص الدراسية عن بعد لجميع المراحل التعليمية، وقد بدأو بالفعل بالحصول على التعليم الأساسي إلكتروني، بعد أن تم تطبيق الحظر التي فرضته المملكة على المواطنين جراء فيرس كورونا المستجد ومنعاً لانتشاره بين المواطنين وبالأخص فئة الأطفال حين يتجمعون بالمدارس، ونحن اليوم سوف نعرض غليكم كل ما يتعلق بالمعلومات الخاصة بك في منصة مدرستي التعليمية.الآن لينك دخول منصة مدرستي
يهتم الطلاب والطلبات للمراحل التعليمية المتنوعة منذ المرحلة الابتدائية وحتى المتوسط الثانوي من معرفة خطوات الدخول لمنصة مدرستي التعليمية من أجل استكمال العملية التعليمية عن طريقها، من خلال الحرص على توفير الشرح المفسر والمكثف للطلاب للحصص والدروس المقررة عليهم، كما أنها تتيح أيضاً العديد من الخدمات التعليمية المتنوعة لتكملة الدراسة عن بعد، مثل إمكانية تواصل الطالب مع المعلم بالصوت والصورة بأي وقت حتى يحمس تفاعل الطفل، حيث أنه أيضاً يمكن ولي الأمر من الدخول للمنصة من أجل متابعة مستوى الأبناء ومتابعة حضوره على الحصص اليومية والعديد من الخدمات الأخرى.كيفية الدخول لمنصة مدرستي التعليمية
- يتم الدخول على الموقع الخاص بمنصة مدرستي التعليمية.
- يقوم الطالب بإضافة الاسم والرقم السري الخاص به والبيانات التي يطلبه منه الموقع.
- إذا كنت مستخدم جديد تقوم بالنقر على تسجيل جديد وتضيف كافة البيانات التي يحتاجها الموقع لتسجيل دخولك.
- ومن ثم يرسل لك الموقع كود تأكيد عبر رقم الهاتف.
- يتم ضافته لتفعيل الحساب وتتمكن بالتجول داخل المنصة بكل سهولة.
- "مجاناً" القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأنديه 2021
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