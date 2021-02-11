خفض تقديرات النمو لمنطقة اليورو.. وقفزة كبيرة في هذا العام

خفضت المفوضية الأوروبية، الخميس، تقديراتها للنمو في منطقة اليورو إلى 3.8 في المئة عام 2021 مقابل 4.2 في المئة كانت متوقعة في الخريف.
وأكدت المفوضية أنها تعوّل على انتعاش اقتصادي أقوى مما كان متوقعا في نهاية 2021 و2022، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وقالت المفوضية في تقرير إن "التوقعات قصيرة المدى للاقتصاد الأوروبي أضعف مما كان متوقعا في الخريف الماضي"، بسبب "إحكام الوباء قبضته على القارة".
وأضافت أنها تتوقع "عودة اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الإنتاج الذي كان عليه قبل الأزمة بشكل أسرع من المتوقع، بفضل الزخم الأقوى في النصف الثاني من 2021 وفي 2022".
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