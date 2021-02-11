وزير خارجية الإمارات يرأس اجتماع لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة

ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اجتماع لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات - عبر تقنية الاتصال المرئي - بحضور الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس اللجنة.

وناقش الاجتماع -بحسب بيان الخميس- أجندة الاحتفال بمرور خمسين عامًا على تأسيس اتحاد دولة الإمارات واستراتيجيتها وأهمية ارتباطها بشكل وثيق بالهدف الرئيسي الذي ارتبط دائما بمسيرة الاتحاد وهو الاستثمار في بناء الإنسان، بالإضافة إلى إبراز الإنجازات التي تحققت خلال الخمسين عاما الماضية وكذلك الأهداف المستقبلية طويلة المدى للخمسين المقبلة.

كما بحث الاجتماع مستجدات برامج العمل وحجم الإنجاز منذ الاجتماع الأخير للجنة الذي عقد في مارس 2020، بالإضافة إلى بحث خطط استراتيجية الهوية البصرية واستراتيجية الاتصال، كما جرى استعراض بعض الفعاليات والأنشطة الرئيسية والفرص المتاحة أمام الهيئات من أجل المشاركة فيها.

ورفع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات وباسم جميع أعضاء اللجنة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة للدولة حكومة وشعبًا وإلى الأمة العربية بمناسبة نجاح وصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ.

وأكد أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تستهدف خلال مسيرتها للخمسين عاما المقبلة تحقيق إنجازات عالمية استثنائية وفريدة ومواصلة دعم طموحات الأمة العربية والشباب العربي في التنمية والازدهار والرخاء.

وأشار إلى أن "دولة الإمارات مع تحقيق حلمها وحلم العرب جميعا بالوصول إلى المريخ تجني اليوم ثمار رؤية تنموية محورها بناء الإنسان والاستثمار في البشر.. تلك الرؤية التي تؤكد قيادتنا الرشيدة على الدوام أنها المحرك الرئيسي لكافة خططنا الاستراتيجية والاستشرافية للمستقبل والتي ستقودنا إلى المضي قدما في دروب الإنجازات العالمية بالمجالات كافة".

ووجه تحية فخر وتقدير واعتزاز إلى شباب الإمارات أعضاء فريق عمل مسبار الأمل مؤكدا أنهم قدموا نموذجا ملهما للشباب العربي في الطموح والإرادة والجلد والقدرة على تجاوز التحديات مهما عظمت في سعيهم لتحقيق هدف سامي وإنجاز رائد ليس لوطنهم فحسب بل لجميع الدول العربية والإسلامية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية أن تكون الاحتفالات باليوبيل الذهبي للاتحاد "عظيمة وفريدة ومذهلة كإنجازات الدولة كي نستحضر معا ويطالع العالم أجمع مسيرة وطن صاغ المجد بسواعد أبنائه ونستشرف مستقبل ملؤه الطموح والعزيمة والرغبة في الانطلاق نحو تبوء مقعد الريادة العالمية في المجالات كافة".