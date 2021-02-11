رسالة مفعمة بالفخر من سلطان عمان لشعب وقيادة الإمارات

بعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، برقية تهنئة إلى أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مدار كوكب المريخ.

وأعرب السلطان هيثم بن طارق خلال البرقية، عن أصدق التهاني للشيخ خليفة بن زايد وللشعب الإماراتي الشقيق على تحقيق هذا الإنجاز العلمي البارز في مجال استكشاف الفضاء، داعيًا الله تعالى أن يحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب الإماراتي الشقيق من تقدم ورقي وازدهار في ظل قيادته الحكيمة.