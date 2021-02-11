سعيا للمصالحة الليبية.. رئيس المجلس الرئاسي يزور بنغازي للقاء حفتر

يزور رئيس المجلس الرئاسي للمرحلة التمهيدية في ليبيا "محمد يونس المنفي"، اليوم الخميس، مدينة بنغازي شرق البلاد، ومن المتوقع أن يلتقي قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في قاعدة الرجمة، حسب مصادر إعلامية.

وكتب المنفي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "مشوار العمل سيبدأ اليوم من مدينة بنغازي؛ من أجل العمل على وحدة وسلامة أراضي الوطن، ولم شمل أهله في كل ربوع ليبيا".

وأوضح أن هدفه "وحدة البلاد وإرساء المصالحة الحقيقية، والتعاون من أجل رفع المعاناة عن المواطن، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياتهم، والرقي لمستوى التحديات والتطلعات".

ونقلت وكالة "نوفا" الإيطالية عن مصدر مقرب من حفتر، أن اتصالات جرت بين المنفي وقيادة الجيش، في اليومين الماضيين؛ للتنسيق للزيارة الأولى من نوعها، والتي "تأتي كجزء من دعم الجنرال حفتر للسلطة الجديدة في ليبيا".

وأضاف المصدر، أن الأجواء الإيجابية سادت منذ بداية الإعلان عن السلطة الجديدة في جنيف، كان أبرزها ترحيب الجنرال حفتر بانتخاب السلطة الجديدة، وإعلان استعداده للعمل معها للوصول إلى الانتخابات، في ديسمبر القادم.