نائب بالكنيست: شراكة بين أحزاب اليمين بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة

قال عضو الكنيست "يعقوب آشر" من حزب "يهودت هتوراة" إن الشراكة اليمينية التي كانت موجودة في الحكومة السابقة تنطبق أيضًا على الانتخابات الوشيكة.

وأضاف آشر في حديث لإذاعة الجيش اليوم الخميس، إن "الكتلة اليمينية موجودة لكن لا ينبغي أن تكون كما في الانتخابات السابقة التي أصدرت إعلانات مشتركة ووقعت خطابات خلال مفاوضات الائتلاف".