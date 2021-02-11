إجمالي الوفيات 6420.. السعودية تسجل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19) بالمملكة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 371720، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 362642، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6420 حالة، بينما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و274 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في وقت سابق، رسالة إلى المواطنين والمقيمين في المملكة بضرورة الحفاظ على الإجراءات الوقائية ضد كورونا، قائلًا: «رجاء من القلب، بألا نسمح لهذا التحدي بأن يحضر من جديد.. تحدٍّ كبير واجهناه معًا، وقطعنا فيه أشواطًا، وكان له في ذاكرتنا مكان.. ومرة أخرى، رجاء من القلب، بألا نسمح لهذا التحدي بأن يحضر من جديد»، وفقا لصحيفة عاجل.

وحول إجراءات كورونا، فقد أكدت وزارة الصحة، أن إصابة الشخص بالزكام لا تؤثر على نتيجة فحص فيروس كورونا (كوفيد–19)، مشيرةً إلى أن الأعراض النمطية للفيروس تشمل الحمى والسعال وضيق التنفس، إلى جانب بعض الأعراض الأخرى التى قد تحدث في بعض الحالات مثل الصداع، والتهاب الحلق، والغثيان أو الإسهال، وسيلان بالأنف، وفقدان حاستي التذوق والشم، وآلام عامة بالجسم والعضلات.

وجددت الوزارة دعوتها الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جددت توصية كل مَنْ لديه أعراض بالتوجه إلى عيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصَّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو من لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل.