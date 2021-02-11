كيفية طلب قرض من صندوق التنمية العقارية 1442 شروط القرض العقاري المدعوم

كيفية طلب قرض من صندوق التنمية العقارية 1442 تشغل الكثير من المواطنين بالمملكة تفاصيل الحصول على قرض عقاري بتمويل مناسب مع فترة سداد جيدة، يقوم بتقديم القروض بأقل قيمة فائدة بهدف تمويل المشاريع الصغيرة الخاصة بالمقترض من الأشخاص محدودي الدخل من خلال مساعدتهم على إيجاد وسائل للكسب من خلالها و توفير احتياجاهم الأساسية، كما يمكن الحصول على تمويل برهن العقار ويعد برنامج التمويل العقاري المدعوم قد تم بالاشتراك مع كبرى البنوك السعودي كالبنك الأهلي التجاري، بنك الراجحي وكثير من بنوك المملكة التي تقديم تمويلات كبيرة للمحدودي الدخل وتعمل على مساندتهم ماديا لكونه تمويل غير ربحي في الأساس ويتوافق مع الشريعة الإسلامية.

الدخول إلى موقع صندوق التنمية العقارية. الدخول الصفحة إلى التخصصات الخاصة بخدمة الحصول على قرض من الصندوق. اضغط على خدمة طلب قرض. الضغط على زر الموافقة على كافة الشروط والأحكام بعد القيام بقراءتها جيدًا. ثم اضغط على أيقونة متابعة. التحويل إلى نموذج طلب قرض صندوق التنمية العقارية. كتابة النموذج بكافة المعلومات المطلوبة بدقة تامة و يتم إدخال كل من الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب ورقم الهوية الوطنية. وإدخال تاريخ الميلاد بالهجري وحدد الفرع لتقديم الطلب. وكتابة رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني. كتابة كود الحماية الذي يظهر على الصورة. تحقق من البيانات المدخلة. ثم اضغط على الأيقونة (أنا مقدم الطلب أكدت أن جميع معلوماتي صحيحة وأن الصندوق له الحق في إلغاء طلبي إذا ثبت خلاف ذلك). ثم اضغط على إرسال. ظهور رسالة تفيد بأن طلب قرض صندوق التنمية العقارية قد اكتمل بنجاح. وصول رسالة نصية قصيرة على الجوال بقبول الطلب أم لا.

أن يكون المتقدم من المسجلين في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية. ألا تقل مدة خدمته في الوظيفة عن 6 أشهر. ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا . ألا يزيد عمر المتقدم عن 75 عاما. ألا يقل دخل الشخص المتقدم للحصول على القرض عن 4000 ريال سعودي لضمان تسديد الأقساط الشهرية. يمكن للمرأة السعودية الحصول على قرض صندوق التنمية العقارية في هذه الحالات:

أنْ تكون المرأة سعودية الجنسية.

لا يقل عمرها عن سن 21 عاما.

تحصل على راتب ثابت لا يقل عن مبلغ 5,000 ريال سعودي شهرياً..

كما لا يشترط الحصول على القرض من أجل الزواج أو إعالة أهلها.

كيفية طلب قرض من صندوق التنمية العقارية 1442شروط القرض العقاري المدعوم

والجدير بالذكر أن الصندوق يقدم العديد من الاستعلامات الخاصة بخدماته كالاستعلام عن صندوق التنمية العقارية وشروطه برقم الهوية كما أن الصندوق مسؤل عن مهمة توزيع الوحدات السكنية التابعة لمشاريع الإسكان في مختلف أرجاء المملكة وغيرها الكثير من الخدمات.